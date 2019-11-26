أعلنت وزارة الدفاع الألبانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد اليوم الثلاثاء، إلى 14 قتيلا و600 مصاب.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن حوالي 400 جندي قاموا بنصب الخيام في بلدتين لإيواء المتضررين من الزلزال، الذي بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار عدد من المباني.

ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه إلى شعب ألبانيا، واستعداده لتقديم مساعدات الإغاثة إذا لزم الأمر.. وأكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ومفوضة المساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس أن خدمات الطوارىء في الاتحاد الأوروبي على اتصال مستمر مع سلطات الحماية المدنية في ألبانيا لتحديد أفضل السبل التي يمكن من خلالها المساعدة في هذه اللحظات الصعبة.

يذكر أن مركز الزلزال وقع على بُعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة الألبانية تيرانا، وعلى عُمق 20 كيلومترا.