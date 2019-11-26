«هاتريك» مبخوت يقود الإمارات لفوز مثير على اليمن بخليجي 24

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قاد علي مبخوت المنتخب الإماراتي لفوز مثير على نظيره اليمني 3 _صفر اليوم الثلاثاء على استاد "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) في قطر.

وسجل مبخوت الأهداف الثلاثة للأبيض الإماراتي (هاتريك) في الدقائق 21 ، 38، 55.

وسيطر منتخب الإمارات على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية وكان بمقدوره إنهاء اللقاء بعدد أكبر من الأهداف.

وتصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن المنتخب العراقي الذي فاز على الدولة المضيفة قطر 2 /1 في المباراة الافتتاحية.