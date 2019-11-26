هالة حجازي: لم نتردد في «نجوم إف إم» لدعم «i Read» فنحن نتشارك الجمهور والأهداف

شيماء شناوي وعلي دحروج ومنى غنيم



في أمسية ثقافية ضخمة، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وبحضور نخبة من كبار المثقفين والفنانين والإعلاميين، انطلقت أمس الإثنين، مراسم حفل توزيع جوائز مبادرة «I read»، بفرعيها: «المعالجة السينمائية» و«القصة القصيرة»، في دورتها الأولى 2019، برئاسة شيرين راشد، مؤسس المبادرة.

أدار الأمسية الإعلامي باسم كميل، المذيع براديو "إينرجي"، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أول مسابقة أدبية تنظمها مباردة «iRead»، للقراءة، بالاشتراك مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وبدورها قدمت هالة حجازي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، التهنئة لكل الكُتاب ممن شاركوا بالمسابقة، وشكرتهم على مجهودهم الكبير في القصص التي أمتعوا بها القارىء.

وأضافت «حجازي» إذاعة نجوم إف إم، لم تتردد مرتين حين طلبت منها مبادرة "i Read" الدعم عبر محطاتها المختلفة؛ حيث أدركت على الفور أن الإذاعة والمبادرة يتشاركان نفس الجمهور من الشباب، ونفس الأهداف".

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، أنها تدرك جيدًا دور إذاعتها في التأثير على الشباب المصري، ومن ثمّ كان لزامًا عليهم المساهمة في المبادرة وتشجيع المصريين على القراءة. لافتة إلى أنها وضعت حملة تسويق لمبادرة «iRead» عبر البرامج الأساسية التي تبثها الإذاعة، وعبر المنصات الرقمية للتواصل الاجتماعي التي تضم ملايين من المتابعين.

وقالت هالة حجازي، «الترويج للقراءة هو رسالة في عصرنا الحالي الذي يعول على التكنولوجيا فحسب، وأكدت استمرار دعم إذاعة نجوم إف إم للمبادرة.

وتسلم الفائزون جوائز مادية وقيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما تم طباعة العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، في مجموعة قصصية صدرت عن «دار الشروق» تحت عنوان «غموض في مصر القديمة».

وتضمنت لجنة تحكيم مسابقة "القصة القصيرة"، كلًا من: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة اورنج مصر، وهالة حجازي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والقاص والروائي الدكتور حسن كمال، والناقدة والروائية الدكتورة شيرين أبو النجا، كما تضمنت مسابقة "المعالجة السينمائية": كلًا من: المخرج السينمائي تامر محسن، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، والمحلل السينمائي ورئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «Mad Solutions» علاء كركوتي، والممثل التونسي ظافر العابدين، والممثلة والمنتجة الأردنية صبا مبارك، اللذان تخلفا عن حضور الأمسية بسبب إنشغالهما بظروف تصوير أعمال فنية جديدة.