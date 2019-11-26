احتجاجات في جورجيا للمطالبة بإصلاح القانون الانتخابي

أغلق آلاف المحتجين في جورجيا، اليوم الإثنين، المداخل المؤدية إلى البرلمان في العاصمة تبليسي، مطالبين بإصلاح القانون الانتخابي الذين يقولون إنه يخدم الحزب الحاكم.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن المحتجين وقفوا أمام مداخل البرلمان وجلسوا على الطرقات الأمامية في ظل تواجد المئات من أفراد الشرطة لتأمين الموقع، فيما ذكرت قناة فرانس 24 أن المحتجين الجورجيين أكدوا أن التظاهرات ستستمر.

وكانت هذه الاحتجاجات قد اندلعت بعد أن صوت المشرعين في البرلمان منذ أيام ضد تعديل مقترح؛ لتغير النظام الانتخابي في البلاد؛ لضمان أن تكون جميع المقاعد في السلطة التشريعية يتم تحديدها بالتمثيل النسبي، وكان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم قد وعد بتنفيذ هذا التغير في أعقاب مظاهرات حاشدة في يونيو الماضي.