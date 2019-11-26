النقض تبرئ 3 متهمين في قضية تزوير: الاشتراك لا يتحقق دون قصد أو مساعدة أو اتفاق

برأت محكمة النقض، فى حكم حديث أصدرته دائرة «الثلاثاء ج»، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم، 3 متهمين من ارتكاب جرائم تزوير وتقليد خاتم شعار الجمهورية والاستيلاء على قطعة أرض وفيلا مملوكة لشخصين في الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاث بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم من بينهما موظف، فى تزوير توكيل توثيق بيع قطعة أرض وفيلا مملوكة للمجني عليهما، وتقليدهم خاتم شعار الجمهورية بأن استعملوه فى تمهير المحرر المزور ووضعوا بصمته، فضلا عن قيامهم باستعمال المحرر وتحرير توكيل لأحدهم؛ لبيع قطعة الأرض والفيلا رغم علمهم جميعًا بتزويره، لتعاقبهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، إلا أن الحكم لم يلقى قبولهم وطعنوا عليه أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهم وحددت جلسة لنظر موضوع القضية مباشرة تطبيقا لتعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

- إلغاء حكم الجنايات

قالت النقض فى حيثيات حكمها، إن حكم أول درجة أورد صورتين متعارضتين للواقعة، إذ ذكر بأن المتهمين أنشأوا التوكيل على غرار المحررات الصحيحة ومهروه بتوقعيات نسبوها زورًا للمختصين، وقلدوا خاتم على غرار الخاتم الصحيح لمكتب التوثيق ومهروا به التوكيل، ثم عاد الحكم الجنايات وقرر بأن شهود الإثبات قرروا بأن سيدة مجهولة انتحلت شخصية المجني عليها، وتوجهت إلى مكتب التوثيق وساعدها فى ذلك أحد المتهمين كونه يعمل موظفا بالمكتب، واستصدروا التوكيل من المكتب صحيحا ومهروه بالخاتم الصحيح له، وما ثبت من شهادة مكتب التوثيق من أن التوكيل أصدر من المكتب والأختام صحيحة، وأن المزور فقط هو التوقيع المنسوب للمجني عليها.

وأشارت النقض إلى أن أخذ محكمة الموضوع فى حكمها بإدانة المتهمين الصورتين المتعارضين للواقعة معًا، يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، موضحة أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية الطاعنين، الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلا متناقضًا بعضه مع بعض بما يوجب نقضه ونظر موضوع القضية.

- نظر موضوع القضية

وذكرت النقض أن ما ساقته النيابة العامة سواء من أقوال شهود الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أو وثيقة سفر الشاهدة الثانية فى مقام التدليل على قيامهم بارتكاب الجرائم، «لا يكفي لإثباتها فى حقهم»، موضحة أن مجرد تحرير متهم -سبق الحكم عليه- عقد اتفاق مبدئي بينه وبين كل من المتهمين الثاني والثالث على شراء قطعة الأرض والفيلا المملوكة لشاهدي الإثبات الأول والثانية بموجب التوكيل المزور والسابق على تحرير عقد الاتفاق، والتحريات التي دلت على اشتراك المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، «لا يفيد أنهم قد اشتكروا فى ارتكاب التزوير بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات».

ولفتت النقض إلى أن الاشتراك بالمساعدة أو الاتفاق لا يتحقق إلا إذا أثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عالم بها وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو أنها وقعت بناء على اتفاقه على ارتكابه مع غيره، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على ثبوت اشتراك المتهمين فى جميع الجرائم المسندة إليهم، منوهة إلى أن التحريات لا تصلح وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، ما يتعين تبرئة المتهمين عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملا بالمادة 2/30 من قانون العقوبات.