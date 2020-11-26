شاب يرفع دعوى نشوز: مراتي ضربتني وعورتني بعد 4 شهور من زفافنا

الضرب والإهانة والسب، كلمات اعتدنا سماعها ضد المرأة من بعض الأزواج، لكن هذه المرة الأمر يختلف، حيث أقام زوج دعوى "نشوز" ضد زوجته بمحكمة أسرة مدينة نصر؛ بسبب تعرضه للضرب والإهانة منها، وعدم قدرته على الاستمرار في المعيشة معها.

يقول "م.ف" صاحب الـ33 عاماً، إنه تزوج من 4 أشهر، ولكنه غير سعيد مع زوجته، مضيفا أن زوجة شديدة العصبية، ولا تتفاهم في خلافاتهما، مؤكدا أنها دائما تسبه بألفاظ نابية.

وتابع: "حاولت كثيرا السيطرة على الوضع داخل المنزل ولكن زوجتي (ز.م) غيورة بشكل غير طبيعي، ومتسلطة في قراراتها تجاهي، وتجاه من حولها وأسلوبها قاسٍ في التعامل، ومع ذلك حاولت الصبر عليها لأنها تعود بعد كل مشكلة بيننا وتبكي وتعتذر وتطلب مني البقاء معها".

وأضاف الزوج: "في آخر مشكلة احتد بيننا الحوار فضربتني تاركة علامات وخدوش بجسدي، وقطّعت لي ملابسي مستغلة قوتها البدنية، فقررت التوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى نشوز ضدها".