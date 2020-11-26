 السودان: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات - بوابة الشروق
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السودان: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 2:47 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 2:47 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و5 وفيات، فيما تم شفاء 56 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 196 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 6 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفا و864 حالة، بينها 1215 وفيات، و9964 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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