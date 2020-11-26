النيابة تأمر بحبس متهم أشعل النار في والدته وقتلها بعدما اتهمته بالسرقة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل والدته عمدًا بإشعاله النار فيها بالإسكندرية، موضحة أن المتهم أقر بارتكاب الجريمة.

وذكرت النيابة أنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة استمرار حبسة خمسة عشر يومًا أخرى بعدما أقر أمامها بارتكاب الواقعة.

كم قررت النيابة استكمالًا للتحقيقات ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان سبب وفاتها وإصاباتها وكيفية حدوثها، وندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص عينات مأخذوة من مسرح الجريمة ومن الزجاجة التي حوت المادة المسائلة المستخدمة فيها بيانًا لكيفية وقوع الحادث.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا من شخصٍ بدائرة قسم شرطة المندرة بمحافظة الإسكندرية يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري يفيد بإشعال شقيقه النار في والدته المجني عليها لقتلها، وبانتقال الشرطة لمحل البلاغ أدلى شاهدان إليها بإشعال المتهم النار في المجني عليها انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل، وبإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن سكب المتهم مادة بترولية على المجني عليها وإشعاله النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها.

وأضافت أن كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث التقطت لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.

وأشارت النيابة إلى أنها انتقلت فور تلقيها البلاغ والتحريات إلى مسكن المجني عليها لمعاينته فتبينت آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتح له أحدهما دفعه ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيك تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.

من جانبة أقر المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل والدته انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها، مقرا بلقطاته المأخذوة من كاميرات المراقبة وأنه هو الظاهر فيها.

ولفتت النيابة إلى أنها سألت شهودًا رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ذات الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا، مشيرة إلى أنها سألت عامل محطة وقود –حسن النية– فقرَّر شراء المتهم كميةً من مادة بترولية سائلة يوم الواقعة.