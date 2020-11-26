لجنة خبراء تتوصل إلى مجموعة من الاقتراحات للمساعدة في خطة إصلاح الناتو

بعد مرور عام على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وصف فيها حلف شمال الاطلسي (الناتو) بأنه يعاني من "موت دماغي"، توصل عدد من الخبراء إلى مجموعة من الإصلاحات للمساعدة في تجديد التحالف الدفاعي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التقرير - الذي تم تسليمه أمس الأربعاء إلى الدول الأعضاء في الحلف، والبالغ عددها ثلاثين - يقدم اقتراحات ملموسة مثل التنسيق بصورة أوثق من خلال عقد المزيد من اجتماعات وزراء الخارجية، أو إضافة أنواع جديدة من الاجتماعات إلى الجدول الزمني للتحالف. وقد يكون من بين الاقتراحات، على سبيل المثال، عقد اجتماع لوزراء الداخلية لبحث قضايا الإرهاب.

كما توصي لجنة الخبراء بالتعجيل بطريقة تفاعل مجموعة من الدول، سياسيا، مع التهديدات الأمنية الناشئة، أو الأزمات الدولية، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وفي الوقت الحالي، قد يستغرق الأمر عدة أيام لمجرد خروج الدول الملزمة بالدفاع عن بعضها البعض في حالة تعرضها لهجوم، ببيان مشترك.

ويحتوي التقرير على نحو 140 توصية ملموسة، بحسب المعلومات المتوفرة لدى وكالة الانباء الالمانية، ومن المقرر أن تتم مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي سوف يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.