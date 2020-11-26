التعليم: توجيهات للمدارس بكيفية التعامل مع الأمطار حفاظا على سلامة الطلاب

قالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك إجراءات يتم تطبيقها في المدارس خاصة بعد سقوط الأمطار في أكثر من محافظة، موضحة أن منح طلاب المدارس إجازات خلال فترة سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مسئولية المحافظين حسب ظروف كل محافظة.

وأضافت الوزارة، في تعليمات للمديريات التعليمية، أنه في حال تواجد أي طلاب أثناء سقوط الأمطار يجب غلق النوافذ في الفصول وعدم تواجد الطلاب في أماكن مرتفعة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى فصل التيار الكهربائي، عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربي التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.

ولفتت الوزارة إلى التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء.

ووجهت الوزارة، بقيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية المجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى، وعدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.