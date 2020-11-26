الرسم بالشعر والكلمات في معرض تشكيلي سعودي بجدة

احتفت الأوساط الفنية السعودية، بالمعرض التشكيلي "امرأة الفصول " للفنانة التشكيلية والشاعرة زهور المنديل، والذي افتتحته يوم الثلاثاء الأميرة دعاء بنت محمد، في مركز أدهم للفنون بمدينة جدة.

وحظي حفل افتتاح المعرض، الذي يضم 30 لوحة جمعت بين الفنون التشكيلية والشعر، بحضور كبير من الفنانين والمثقفين ورواد المعارض الفنية.

وقالت الفنانة زهور المنديل، خلال حفل افتتاح المعرض، إنها عملت من خلال لوحات المعرض على رسم الحروف لتكون قصيدة شعرية باللون، وأنها تسعي لخلق عالم يتذوق الجمال.

وأضافت المنديل، أن المعرض يسلط الضوء على مشاعر المرأة وأحاسيسها، ويصور كيف تعيش المرأة في كل فصول العام بأحاسيسها وتناقضاتها، من خلال لوحات تمثل قصائد شعرية رسمت مشاعرها باللون.

وأوضحت أنها سعت من خلال معرضها إلى تصوير جمال المرأة وضعفها وقوتها من خلال اللون والحرف.

وقالت الأميرة دعاء بنت محمد، في كلمتها، إنها لمست في لوحات المعرض الرقي والجمال، والفن الأصيل، لافتة إلى أن اللوحات منحتهم فرصة الاستمتاع بخيال ريشة وقلم الفنانة التشكيلية والشاعرة زهور المنديل.

فيما قالت الفنانة التشكيلية سلوناس داغستاني، إن المعرض كان لافتا ومميزا، خاصة في جمع لوحاته بين الشعر والفن التشكيلي في آن واحد.

يذكر أن الفنانة التشكيلية والشاعرة السعودية، زهور المنديل، هي فنانة وشاعرة احترفت رسم قصائدها باللون، وقد صدر لها ثمانية دواوين شعرية، بعضها باللغة الفرنسية، وبعضها ترجم للإنجليزية.

وأقامت مجموعة من المعارض الخاصة في كل من: "فرنسا، وبريطانيا، والإمارات، ومصر".