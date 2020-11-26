نتنياهو يوافق على إجراء تصويت حكومي على تقنين وضع عشرات النقاط الاستيطانية

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صرح وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي تساحي هنغبي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إجراء تصويت حكومي على تقنين النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية.

وقال الوزير المنتمي لحزب نتنياهو (ليكود)، أمام الكنيست أمس: "سنقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف المضي في جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقنين المستوطنات اليافعة".

وقال هنغبي إن القرار جاء بعد رأيٍ للمستشارين القانونيين حذروا فيه من أن هناك حاجة لإعلان حكومي لتصحيح أوضاع النقاط وتقنينها.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الخميس، إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط من اليمين لتقنين البؤر الاستيطانية، خاصة بعد عدم وفائه بتعهده بضم مستوطنات الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن تقنين النقاط الاستيطانية من شأنه توسيع وجود إسرائيل في الضفة الغربية بأكثر من حدود الخريطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الدولتين للصراع.

ومن المحتمل أن تثير الخطوة إدانات قوية من جانب المجتمع الدولي ومن جانب إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال هنغبي للصحيفة إن المحتوى الدقيق للقرار الحكومي لم يتضح بعد، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من المشاورات لصياغة النص.

لكنه أضاف أن لديه كبداية قائمة تضم 69 بؤرة استيطانية.

وقال إن العملية يمكن أن تأخذ وقت طويلا، ربما سنوات. وتوقع أن يقوم معارضو الخطوة بتقديم اعتراضات عليها أمام محكمة العدل العليا.