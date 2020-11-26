أمريكا تسجل أكثر من 2400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2400 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لإحصائيات جامعة هوبكنز الأمريكية، في أعلى حصيلة خلال 6 أشهر.

وذكرت الجامعة أنه تم تسجيل 2.439 وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 262.080 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت أنه تم تسجيل 200 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الحالات المصاحبة لتجمعات عيد الشكر في البلاد.

ومن جهة أخرى، انخفض معدل السفر عشية عيد الشكر، إذ يواظب الأمريكيون عادة في التنقل عبر أنحاء البلاد للاجتماعات العائلية.

ودعا الرئيس المنتخب، جو بايدن، في خطاب، أمس، الأمريكيين إلى الوحدة "لمجابهة فيروس كورونا وحث الأمريكيين على التمسك بتعليمات الوقاية وعدم الانصياع للملل".