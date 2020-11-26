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عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني في إسطنبول وتوقيف عدد من المشتبه بهم

إسطنبول - د ب أ:
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:59 ص

شنت قوات الأمن في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، عملية أمنية ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" بالمدينة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في إسطنبول "أطلقت عملية أمنية لضبط المشتبه في قيامهم بتنفيذ أنشطة باسم التنظيم الإرهابي".

وأشارت إلى أن وحدات العمليات الخاصة تشارك في العملية الأمنية، التي تستهدف عددًا من العناوين المحددة لضبط 25 مشتبهًا بهم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد كبير من المشتبه بهم، فيما تتواصل العملية لضبط آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.


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