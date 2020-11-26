 ولاية برلين الألمانية توسع نطاق الارتداء الإجباري للكمامات - بوابة الشروق
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ولاية برلين الألمانية توسع نطاق الارتداء الإجباري للكمامات

ارشيفية
ارشيفية
برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:05 م
أعلن ميشائيل مولر، رئيس حكومة برلين الألمانية، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامات في الشوارع بسبب استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وفي أعقاب جلسة طارئة لحكومة الولاية، أوضح السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الارتداء الإجباري للكمامة سَيُطَبَّق عمليا في كل الشوارع التي تكثر فيها المحلات واللقاءات والمخالطات.

ولم يذكر مولر تفاصيل لكنه تحدث عن الشوارع الأكثر ازدحاما.

تجدر الإشارة إلى أن الارتداء الإجباري للكمامات يسري بالفعل في 35 شارعا وساحة في برلين.

وتعد برلين من بؤر تفشي وباء كورونا في المانيا، التي وصل فيها عدد الإصابات إلى 995 ألفا و879 حالة والوفيات 15210حتى صباح اليوم الخميس، بحسب بيانات جامعة جون هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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