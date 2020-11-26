تضاعف قتلى القنابل العنقودية عام 2019 والصدارة لسوريا

أفاد تقرير عالمي أمس الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى القنابل العنقودية وبقاياها المتفجرة على هيئة ألغام حول العالم، من 149 عام 2018 لـ 286 العام الماضي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن الحملة الدولية ضد القنابل العنقودية وألغامها إن عدد من لقوا مصرعهم بسبب القنابل العنقودية في سوريا وحدها العام الماضي بلغ 219 شخصا لتكون هي في صدارة الدول التي تعاني القنابل العنقودية.

وأضاف التقرير باستخدام تلك القنابل في دول ليبيا واليمن وكشمير العام الماضي، مع سقوط المزيد من ضحايا ألغام القنابل العنقودية بنفس العام بدول لبنان والعراق ولاوس وصربيا وجنوب السودان وسوريا واليمن بجانب منطقة نجورنو كرباك المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وتعمل القنابل العنقودية على نشر العديد من القنابل بجانب القذيفة المتفجرة الرئيسية لتفجير منطقة بمساحة ملعب كرة قدم ما يجعله سلاحا غير مميز بين المسلحين والمدنيين بينما تبقى الكثير من تلك القنابل المتفرعة عن الانفجار سليمة على هيئة ألغام أرضية تقتل الأطفال في الأغلب.

وتعمل الحملة الدولية المصدرة للتقرير في إطار المعاهدة الدولية لعدم التسلح بالقنابل العنقودية المشارك فيها 110 دولة ليس منها أمريكا وإسرائيل والصين وروسيا وأوكرانيا لتصنيع تلك الدول القنابل العنقودية وتصديرها.

وأوضح التقرير أن 4315 شخصا سقطوا ضحية تلك القنابل منذ عام 2010 بينما تتصدر سوريا بعدد 6386 هجوم عنقودي منذ يوليو 2012.

وصرحت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 إنها ستخفض من استخدامها وإنتاجها للقنابل العنقودية السياسة التي خالفها الرئيس دونالد ترامب عام 2017 بسماحه للبنتاجون بتخزين كميات كبيرة منها بكوريا الجنوبية.