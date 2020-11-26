جامعة المنصورة تتحدى الظروف المناخية بمارثون رياضي ترفيهي

نظمت جامعة المنصورة اليوم بالقرية الأولمبية، يوما رياضيا ترفيهيا، تحت رعاية أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

وأطلق إشارة البدء بفعاليات اليوم، محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، بحضور الدكتور محمد صبري سرايا رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، وهيثم البدويهي مدير القرية الأولمبية، وأحمد العشري مشرف أسرة طلاب من أجل مصر.

وشارك في تنظيم اليوم طلاب من أجل مصر، اتحاد طلاب الجامعة، الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي مارثون دراجات، مارثون جري، ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية، وتضم كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وألعاب أخرى من ألعاب القوى والكروس فيت وكرة السرعة ومسابقة الذراعين وتنس الطاولة والتنس الأرضي والإسكواش.