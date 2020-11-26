وزير الخارجية الجزائري يختتم زيارة لنيجيريا استغرقت يومين

اختتم صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم الخميس زيارة رسمية إلى أبوجا استمرت يومين بدعوة من نظيره النيجيري جيفري أونياما.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم فإن بوقدوم وأونياما أجريا تقييما شاملا للتعاون الثنائي بين البلدين، حيث أثنى الوزيران على علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين.

وأشار الوزيران إلى أهمية إعطاء الزخم اللازم للتعاون الاقتصادي من أجل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التقليدية القائمة على الصداقة والتضامن، حيث أكدا أهمية تنفيذ المشاريع الرئيسية التي تمت بلورتها بالفعل، وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية.

وبحث بوقدوم وأنياما سبل ووسائل تعزيز التبادل التجاري وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها الجانبان، وأشارا إلى ضرورة عقد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة في أبوجا في أقرب وقت ممكن.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال التعليم العالي، حيث جدد بوقدوم استعداد الجزائر للمساهمة في إعداد الكوادر النيجيرية في مختلف المجالات، ورحب الوزيران بتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ، وتبادلا الآراء حول قضايا الساعة ، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في مالي وفي منطقة الساحل وفي ليبيا ، وكذلك الوضع في الصحراء الغربية.

واجتمع بوقدوم خلال زيارته برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النيجيري السيد يوسف بوبا يعقوب، حيث ناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.