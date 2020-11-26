ماليزيا تقترح تأجيل سداد القروض بشكل تلقائي للفئات الأكثر فقرا

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قال وزير المالية الماليزي، تنجو زافرول عبد العزيز، أمام البرلمان إن ماليزيا سوف توفر تأجيلا تلقائيا لسداد القروض للفئات الأكثر فقرا حتى 40% من السكان، فيما يسعى للحصول على الدعم لتمرير خطته للإنفاق التي تبلغ قيمتها 78 مليار دولار لعام 2021.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بموجب الخطة، يجوز للأفراد في حدود 40% من الماليزيين التقدم بطلب للحصول على التأجيل دون تقديم مستندات لذلك.

ويمكن للمؤسسات الصغيرة أيضا الاستفادة من التأجيل التلقائي.

وستسمح الحكومة بسحب ما يصل إلى 10 آلاف رينجت للأفراد الذين تضررت دخولهم من الوباء.

وتمت زيادة المساعدات للمزارعين بنحو 80 مليون رينجت. ورفع البدل للصيادين إلى 250 رينجت بدلا من 200 رينجت.