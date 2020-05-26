أغنى ولاية في البرازيل تدرس تشديد قيود كورونا

أعلن جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو، أغنى وأكثر دولة مأهولة بالسكان في البرازيل، دراسة إعادة فرض قيود أكثر صرامة على الحركة في حال استمرار الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد-19.

يخضع جزء من الولاية، بما في ذلك عاصمتها، لمرحلة الحجر الصحي الأقل تقييدا، ومن المقرر الإعلان عن قرار بشأن الإجراءات التي سيتم العمل بها يوم الاثنين المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال حاكم الولاية إن المسؤولين يراقبون باستمرار العوامل بما في ذلك أرقام الحالات الجديدة وسعة المستشفيات لتقرير ما إذا كانت الإجراءات الأكثر صرامة سوف تكون مطلوبة في المرحلة المقبلة.

وسجلت الولاية ذات الـ46 مليون نسمة نحو 20% من إجمالي الإصابات في البلاد البالغة 6.2 مليون حالة. وكان واحد بين كل أربعة برازيليين توفوا جراء كوفيد-19 من سكان ساو باولو.