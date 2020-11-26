بوركينا فاسو تعيد انتخاب كابوري رئيسا لولاية ثانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الانتخابات في بوركينا فاسو اليوم الخميس فوز الرئيس روش مارك كريستيان كابوري بفترة ولاية أخرى بحصوله على 87ر57 % من الأصوات.

وحصل ايدي كومبويجو وزيفيرين ديابر على 48 ر 15 % و46ر12 % على التوالي، وهما المنافسان الرئيسيان لكابوري (63 عاما) المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي.

اختار الناخبون في الدولة المضطربة الواقعة بغرب أفريقيا والتي تعاني من عدم الأمن والإرهاب، رئيسا من بين 13 مرشحا بينهم امرأة في 22 نوفمبر.

وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بالانتخابات بلغت 79ر50%.

ولايزال يتعين تصديق المحكمة الدستورية في البلاد على نتائج الانتخابات.