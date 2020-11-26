ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن الميناء استقبل 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتي حاويات، و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9902 طن، تشمل: 1203 أطنان يوريا، و1747 طن ملح، و3222 طن فوسفات، و2750 طن رمل، و500 طن سماد سائل، و480 طن نترات أمونيوم.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16668 طنًا، تشمل: 70 طن قمح، و6272 طن ذرة، و700 طن خردة، و9626 طن حديد، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 928 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات (بطاطا وطماطم وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أرز وسمسم وحبة البركة وحبهان وريحان وبصل وبرسيم وفول سوداني)، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن وسوريا، وهولندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا وسيريلانكا وأمريكا.



وبلغ عدد الحاويات الواردة 390 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 116039 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20492 طنًا.



وغادر قطار بحمولة إجمالية 1335 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3401 شاحنة، منها 630 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34877 طنًا من البضائع العامة.