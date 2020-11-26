البرازيل تسمح باستئناف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس

قررت هيئة الطيران البرازيلية، اليوم الأربعاء، إلغاء الحظر المفروض على تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات البرازيلية قررت السماح ببدء التشغيل التجاري لطائرات هذا الطراز بمجرد تنفيذ شركات الطيران للاشتراطات ذات الصلة.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قررت في وقت سابق من الأسبوع الحالي السماح باستئناف تشغيل طائرات الطراز الذي كان قد تم وقف تشغيله في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2019 في أعقاب تعرض طائرتين منه للسقوط خلال 5 أشهر، حيث سقطت الطائرة الأولى في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وسقطت الثانية في إثيوبيا في مارس من العام الماضي.