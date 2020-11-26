كانت السياسة الخارجية الأمريكية محل انتقادات وآراء متباينة في فترة حكم الرئيس دونالد ترامب، وورث جو بايدن نتائج هذه السياسة بكافة تحدياتها الاقتصادية والعسكرية، وأيضا الاضطرابات الرمزية والعاطفية التي سببها سلفه.

تقول ماري دوريو، متخصصة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كليرمونت أوفيرني الأمريكية، إنه بمجرد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، أصدر مرسوما بـ "حظر المسلمين"، يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية، وفي مايو 2018 ، أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ثم أهان رئيس الوزراء الإيراني، حسن روحاني ، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف.

وفي عام 2018، نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس، المعترف بها من قبل واشنطن عاصمة لإسرائيل، وهو قرار يقوض بشكل رمزي كرامة الفلسطينيين وهويتهم، وفي يناير 2020، أعلن دونالد ترامب "صفقة القرن" وتم التفاوض بدون الفلسطينيين، وهو شيء إقصائي ومهين، على حد قول دوريو في تقرير نشره موقع "ذا كونفيرزيشن".

وقالت دوريو إنه سواء كانت هذه استراتيجية مدروسة أو مظهرًا من مظاهر شخصية، هناك شيء واحد مؤكد، أنه يلوح بإقصاء أو إهانة الخصوم بشكل منتظم في مواجهتهم، ويفعل الشيء نفسه مع بعض حلفائه، ولا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا، في أكتوبر 2019، تخلى عن حلفائه الأكراد الاستراتيجيين في سوريا، والقرار به إنكاره مع ازدراء الجهد الأساسي للقوات الكردية في محاربة داعش، ورفض مصافحة أنجيلا ميركل خلال مقابلته الأولى معها، وانتقد الرئيس الفرنساوي إيمانويل ماكرون.

وتتسائل دوريو حول ما إذا كان رحيل ترامب سيساهم في إزالة آثار تصرفاته على المستوى النفسي، وتقول إنه ليس من المتوقع نسيان ما قيل بمجرد مغادرة ترامب البيت الأبيض، لذلك سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن أفعال دونالد ترامب لا يمكن أن تكون ذات عواقب طويلة المدى.

وتقول: "يخطط الرئيس القادم لإنهاء حظر المسلمين وإعادة التحالفات المتضررة وإعادة الاتفاق النووي الإيراني، ولكن هل يكفي الكف عن تصرفات بعينها لمحو أثرها، لأن نتائجها بعيدة المدى، نرى ذلك بوضوح من خلال دراسة تصرفات رجب طيب أردوغان، الذي يبدو أنه يتصرف مدفوعا برغبة في محو آثار ما تعرضت له تركيا أثناء تفكيك الإمبراطورية العثمانية، والذي يعود إلى عام 1918".

ونتيجة لكل ذلك يواجه جو بايدن تحديات قبول الأطراف التي تم الإساءة لها الجلوس والحوار بعد ذهاب ترامب، سواء على المستوى الفلسطيني أو الإيراني، لذلك من المتوقع أن يجد جو بايدن أنه من الصعب للغاية تجاهل الإهانات التي ارتكبها سلفه نظرًا لاستخدامها سياسيًا.