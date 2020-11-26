بلغاريا تسجل 3 آلاف و712 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

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سجلت بلغاريا 3 آلاف و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 8 آلاف و820 فحصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق لما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 141 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، هنالك 6 آلاف و548 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 410 في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

وأضافت بوابة المعلومات الموحدة أن بلغاريا سجلت عددًا قياسيًا من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المسجد خلال الـ 24 ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي، حيث تماثل 2518 شخصًا للشفاء، ما يرفع حصيلة المتعافين في البلاد إلى 42 ألفا و620 شخصا.

ومن المقرر أن تفرض بلغاريا إجراءات الطوارئ اعتبارا من غد الجمعة.

وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا تليها بلوفديف ثم فارنا.