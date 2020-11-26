الأرصاد: انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ابتداء من السبت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا اليوم الثالث والأخير في حالة عدم استقرار الطقس، وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه مازالت هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية.

وذكر أن فرص سقوط الأمطار تنحصر ابتداءً من يوم السبت المقبل، على السواحل الشمالية فقط، لتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة، مضيفًا أن الشبورة المائية تبدأ في الظهور على الطرق الزراعية والمسطحات المائية اعتبارًا من فجر السبت.