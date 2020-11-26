وزير الخارجية الروسي يعرب عن القلق إزاء الاضطرابات السياسية في بيلاروس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الاضطربات السياسية المستمرة في بيلاروس، وذلك خلال لقائه بالقيادة البيلاروسية في مينسك.

ولا تزال مينسك تشهد احتجاجات حاشدة في عطلة نهاية كل أسبوع منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أكثر من أربعة أشهر، وذلك على خلفية مزاعم بحدوث تزوير لصالح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافروف القول: "نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في بيلاروس، ونأمل في أن يعود الوضع إلى طبيعته قريبا".

كما أعرب لافروف عن أمله في إجراء إصلاح سياسي في بيلاروس، داعما مبادرة لوكاشينكو لـ "تحديث النظام السياسي"، دون الكشف عن التفاصيل.

كما اتفق لوكاشينكو خلال اجتماعه مع لافروف اليوم على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.