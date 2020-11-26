 رئيس شركة أسترازينيكا: لقاحنا لعلاج كورونا يحتاج إلى إجراء دراسة إضافية - بوابة الشروق
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رئيس شركة أسترازينيكا: لقاحنا لعلاج كورونا يحتاج إلى إجراء دراسة إضافية

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:49 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:49 م
قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة «كوفيد-19» بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.

ونقلًا عن موقع «يورو نيوز»، مساء الخميس، قال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو لوكالة بلومبيرج: «الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أنه أكثر فاعلية، علينا التحقق من صحة ذلك، لذلك نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية».

وكان مختبر الأدوية البريطاني أسترازينيكا الذي عمل على لقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد أعلن الاثنين الماضي، أن لقاحه فعال بنسبة 70 في المئة بالمعدل، وقد تصل فعاليته في بعض الحالات إلى 90%.

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