الإمارات تسجل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163 ألفًا و967 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 564.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 826 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 151 ألفًا و870.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 60 مليون إصابة.