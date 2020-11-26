وزير الاقتصاد الألماني يدعو لفتح متاجر التجزئة أيام الأحد لتعويض خسائر كورونا

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، للسماح بشكل أكبر بفتح المتاجر للبيع في أيام الأحد خلال العام القادم، في ظل تراجع المبيعات لدى كثير من تجار التجزئة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ألتماير، لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "أتمنى أن يمكن مجددا، من خلال فتح المتاجر للبيع في أيام الأحد خلال العام القادم، تعويض ما تم تكبده من خسائر في المبيعات هذا العام".

وأكد الوزير الألماني، أنه طلب من جميع الحكومات المحلية للولايات والمحليات التعامل مع أوقات فتح المتاجر بشكل مرن قدر الإمكان.

وصرح ألتماير، بأنه يرى أن الحفاظ على استقرار تجارة التجزئة يعد "مهمة وطنية".

وقال: "وسط المدن هو نتيجة لعملية تاريخية، تطورت المخابز ومحلات البقالة الصغيرة والمكتبات ومحلات التحف على مدى فترة طويلة من الزمن وجعلت وسط مدننا أماكن تلاقي ومواقع جذب للعديد من الناس".

وكان الحزب الديمقراطي الحر، قد ناشد الولايات توفير إمكانية في قوانين إغلاق المحلات، للسماح لمتاجر التجزئة بالفتح في أيام الأحد.