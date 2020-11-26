رئيس وزراء ماليزيا يجتاز اختبارا كبيرا لقيادته بتمرير البرلمان لميزانية 2021

اجتاز رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، اختبارا كبيرا لقيادته اليوم الخميس، عندما حصل على دعم كافٍ في البرلمان لميزانيته لعام 2021.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن رئيس مجلس النواب الماليزي أزهر عزيزان هارون، قرر أن الميزانية تم تمريرها في تصويت بناء على كل صوت بعد رفض إجراء تصويت الكتلة بسبب عدم كفاية الأعداد.

وسوف تضمن النتيجة بقاء محي الدين، الذي تولى السلطة في مارس، في منصبه في الوقت الحالي مع دخول الميزانية جولة ثانية من المناقشات الأسبوع المقبل.

وجاء فوز محي الدين، في التصويت اليوم الخميس، بعد شهور من الضغط عليه لإثبات حصوله على دعم الأغلبية في البرلمان.

ومع ذلك، ليس من الواضح إلى متى يمكنه الصمود، ولقد حثه حلفاؤه في الائتلاف الحاكم على السماح بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان، وإجراء انتخابات بمجرد السيطرة على الوباء.