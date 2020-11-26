نائبة بايدن: لم أتواصل مع نائب ترامب حتى الآن

قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في تصريحات صحفية، أمس الأول، إنها لم تتواصل حتى الآن مع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، منذ أن علمت بخبر فوزها هي وبايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وردًا على سؤال أخر حول ما إذا كانت تواصلت مع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل، قالت هاريس: "لم أستطع التحدث معه بشكل مباشر"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وأضافت هاريس: "كانت من ضمن أولوياتنا أنا والرئيس المنتخب جو بايدن منذ البداية أننا نعتزم العمل مع الطرف الأخر للتعامل مع القضايا المستعصية التي تؤثر على المواطنين بغض النظر عن من صوتوا لصالحه".

وجاءت تصريحات هاريس بعد زيارة أجرتها أمس الأول الثلاثاء، إلى "DC Central Kitchen "، وهي منظمة غير ربحية تقدم الطعام للمحتاجين.

وكان بايدن قد صرح، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يتواصل معه شخصيًا منذ الانتخابات رغم بدء التواصل بين فريقيهما.