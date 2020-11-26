البرازيل تعلن توفير 395 ألف وظيفة رسمية في أكتوبر

أظهرت بيانات وزارة العمل البرازيلية الصادرة اليوم الخميس توفير حوالي 395 ألف وظيفة رسمية خلال أكتوبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شهر أكتوبر من العام الماضي شهد توفير 70852 وظيفة فقط.

وبحسب بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم، وفر قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي 82665 وظيفة جديدة، مقابل توفير 8946 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفر قطاع التشييد 36296 وظيفة مقابل 7294 وظيفة خلال الفترة نفسها.

وكان قطاع تجارة التجزئة والجملة صاحب النصيب الأكبر من الوظائف الجديدة حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة فيه خلال الشهر الماضي 115647 وظيفة مقابل 43972 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل تراجع عدد الوظائف في قطاع الزراعة خلال الشهر الماضي بمقدار 120 وظيفة، مقابل فقدان 7819 وظيفة في القطاع خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن عدد الوظائف الجديدة هو إجمالي عدد الوظائف التي تم تسجيلها خلال الشهر مطروحا منها عدد الوظائف التي تم شطبها خلال الفترة نفسها.