فحص 911 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، وتستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات الأمراض المزمنة.



وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 911 ألفًا، و959 مواطنًا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي.



وأشار إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر، والضغط، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مؤكدًا أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريقًا طبيًا ما بين متحرك وثابت، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الاسبوع.



ويأتي ذلك مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.