 العاصمة الكورية الجنوبية تسعى لتشديد تدابير مكافحة كورونا - بوابة الشروق
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

العاصمة الكورية الجنوبية تسعى لتشديد تدابير مكافحة كورونا

سول - أ ش أ:
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:44 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 9:44 ص

تخطط حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول، لتشديد تدابير مكافحة الفيروس بعد إجراء مشاورات مع الخبراء، في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة.

وأعلنت بارك يو-مي مسؤولة السيطرة على الأمراض في حكومة المدينة ذلك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي أقيم بعد وقت قصير من إعلان المدينة عن ارتفاع الإصابات إلى 213 حالة يوم أمس الأربعاء.

وقالت بارك -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن المدينة ستجري مسحا خاصا اليوم الخميس وغدا الجمعة لمعرفة الأماكن التي تستدعى تدابير مشددة لمكافحة الفيروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك