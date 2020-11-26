ألمانيا: الشرطة تستخدم رذاذ الفلفل خلال احتجاجات ضد قواعد الحماية من كورونا

أعلنت الشرطة الألمانية شرقي البلاد، أن أفرادها استخدموا رذاذ الفلفل خلال احتجاجات ضد القواعد الجديدة للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في منطقة هيلدبورهاوزن التي تعد بؤرة لتفشي الفيروس حاليا.

وأوضحت الشرطة ليلة الأربعاء، أنه لم تنجح عدة محاولات لتحفيز المشاركين على مغادرة المظاهرة مساء أمس الأربعاء، ولكنها أشارت إلى أنه لم يكن هناك أية إصابات، وأنه تم إنهاء الاحتجاجات الساعة 20.45 (بالتوقيت المحلي) مساء أمس.

وأضافت الشرطة أن نحو 400 شخص شاركوا في المظاهرة احتجاجا على النظام العام للوقاية من العدوى بولاية تورينجن التي تقع بها المقاطعة وكذلك على اللوائح العامة لمقاطعة هيلدبورهاوزن ذاتها.

وتحقق أفراد الشرطة من حدوث انتهاكات كثيرة للقواعد السارية حاليا بالمقاطعة للحماية من العدوى، من بينها مثلا عدم الالتزام بالحد الأدنى لقواعد التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء أقنعة حماية الأنف والفم (الكمامات) ومغادرة المسكن دون سبب وجيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات حدثت أثناء مشاورات رؤساء حكومات الولايات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويسري منذ أمس الأربعاء في مقاطعة هيلدبورهاوزن إغلاق محلي يشمل قيودا على الخروج وإغلاقا للمدارس ورياض الأطفال، نظرا لأن المقاطعة تعد بؤرة لانتشار كورونا حاليا.