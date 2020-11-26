وكالتان أوروبيتان: يجب إجراء مزيد من الفحوصات للكشف عن الإصابة بنقص المناعة البشرية

أعلنت وكالتان أوروبيتان معنيتان بشؤون الصحة، اليوم الخميس، إن أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "أتش اي في"، تواصل ارتفاعها في أوروبا، حيث يتم تشخيص الكثير من الحالات في مرحلة متأخرة، مما يستدعي إجراء مزيد من الفحوصات للكشف عن حالات الاصابة.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمكتب الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن عام 2019 شهد تسجيل أكثر من 136 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وتماشيا مع الأعوام الأخيرة، فقد كانت أغلب حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، بنسبة حوالي 80 بالمئة، في المناطق الشرقية من أوروبا.

ويشار إلى أن هناك أكثر من مليوني شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في 53 دولة، تجمعها وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة في المنطقة الأوروبية. وقد تم تشخيص نصف حالات فيروس نقص المناعة البشرية في "مرحلة متأخرة من الإصابة"، وذلك بحسب ما ورد في تقرير صدر قبيل حلول اليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر المقبل.