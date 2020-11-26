قائد الجيش: الجزائر تواجه حملات مسعورة من قبل دوائر معادية معروفة

كشف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الخميس، عن أن بلاده تواجه "حملات مسعورة من قبل جهات معادية معروفة"، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لتوحيد الصف الداخلي وإفشال كل المخططات الخبيثة.

وقال شنقريحة، في كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم التحويل المؤقت للفندق العسكري لمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، إلى هيكل صحي على خلفية الانتشار المقلق لفيروس كورونا: "إن الشعب الجزائري مشهود له بقدرته الهائلة على الصمود في وجه الأزمات والمحن، مهما عظمت".

وأضاف: "أننا على ثقة كاملة في وعي شعبنا وإدراكه العميق، لكافة التحديات، التي يتعين رفعها والرهانات الواجب كسبها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، التي تعيشها بلادنا، كما أننا واثقون وعلى يقين تام، في قدرته على إنجاح هذا المسعى الوطني المخلص وتجاوبه الإيجابي الأكيد".