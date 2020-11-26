قد يتم إزالة الغابات المتضائلة في إندونيسيا لاستخدامها كأراض زراعية، في إطار برنامج تقوده الحكومة لتعزيز إنتاج الغذاء المحلي؛ ما يثير مخاوف من تصاعد إزالة الغابات.

يدعو برنامج "العقارات الغذائية" الحكومي إلى إنشاء ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية الجديدة، معظمها للأرز والمحاصيل الأساسية الأخرى، لضمان وجود مساحة كافية من الأرض لتنفيذ البرنامج الغذائي.

وأصدرت وزارة البيئة والغابات لائحة في 26 أكتوبر تسمح بتطهير مناطق الغابات المحمية لهذا الغرض على نطاق واسع.

وبموجب القوانين الحالية، فإن مناطق الغابات في إندونيسيا محظورة على المزارع ما لم تصدر الوزارة تصريح تحويل الغابات للسماح بالزراعة هناك.

ولكن بموجب اللائحة الجديدة، لن يتعين على مشغلي المزارع التقدم بطلب للحصول على مثل هذا التصريح، وسيتم إعادة تسمية الغابات التي كانت محمية في السابق باسم "مناطق الغابات للأمن الغذائي"، بحسب موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة.

ويمكن تطوير هذه المناطق كمزارع غذائية لمدة تصل إلى 20 عامًا ، وتمديدها إلى أجل غير مسمى بعد ذلك.

وأثار قانون "مناطق الغابات للأمن الغذائي" انتقادات فورية من الجماعات البيئية، التي حذرت من أنها تجرد القليل من الحماية التي ما زالت تطبق على آخر مساحات الغابات المطيرة ذات التنوع البيولوجي في إندونيسيا.

ويقول نور هداياتي، المدير التنفيذي للمنتدى الإندونيسي للبيئة، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا عبر الإنترنت: "يشير مصطلح النطاق الكبير إلى أن برنامج العقارات الغذائية هذا سيغير المشهد الطبيعي في مناطق شاسعة بآلاف الهكتارات وهذا أمر مقلق للغاية لأنه لم تكن هناك حالات على نطاق واسع أدى فيها تحويل الأراضي أو الغابات على نطاق واسع إلى تأثير إيجابي على النظام البيئي أو بيئتنا".

وتكمن المخاوف من إزالة الغابات، في أن هناك 73.4 مليون فدان من الغابات المحمية، بمساحة بحجم إيطاليا، تمثل ربع إجمالي مساحة الغابات في البلاد، وفقًا للبيانات الرسمية.

وكان هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث قامت الحكومة بتدمير 64 مليون فدان من الغابات، أو مساحة نيوزيلندا، لاستغلالها للاستخدام التجاري، في المزارع.

وتصنف الحكومة الغابة على أنها محمية إذا كانت تفي بواحد من ستة معايير، مثل كونها تقع في منطقة مستجمعات المياه، أو وجود منحدرات شديدة الانحدار، وأنواع تربة حساسة وكثافة عالية لهطول الأمطار، من بين أمور أخرى كثيرة.

ويعتبر الهدف الظاهري المتمثل في الحفاظ على الغابات محمية هو منع الفيضانات، والسيطرة على التعرية، والحفاظ على خصوبة التربة، لكن اللائحة الجديدة تهدد هذه الأهداف من خلال تشجيع تدمير هذه النظم البيئية القيمة.

يقول إميل سالم، وزير البيئة السابق: "إذا كان من الممكن تحويل الغابات الطبيعية المحمية إلى مزارع غذائية فإن العالم سيفقد الغابات الاستوائية الوحيدة في أغنى أرخبيل في العالم مع مجموعة متنوعة من الموارد البيولوجية، والأغذية المحتملة والمكونات الطبية التي لم يمسها أحد".

كما انتقد دانيال يوهان، وهو عضو في لجنة الرقابة البرلمانية للزراعة، اللوائح الوزارية، مضيفا أن ما يثير القلق هو أن الناس سوف يتزاحمون ويتعدون على الغابات المحمية إلى قطع الأشجار ومسح الأراضي، ومن ثم سيتم تقنين ذلك عن طريق هذا النظام الوزاري.

ويضيف يوهان: "علينا أن نتحدث عن تأثير الأضرار البيئية مثل الانهيارات الأرضية والجفاف التي كان ينبغي الأخذ بها في الاعتبار عند وضع القانون".

وأشار آخرون إلى إمكانية أن تشجع اللائحة الجديدة، من خلال التنازل عن ضرائب الأخشاب لشركات قطع الأشجار التي تدير الأراضي داخل مناطق الطعام المحددة.