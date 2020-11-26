تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».
فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر. وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.