 تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال

محمود باهي
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 5:12 م | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 5:12 م

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».‏

فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏ وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏


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