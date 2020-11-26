وزيرة خارجية إندونيسيا تؤكد موقف بلادها الداعم لدولة فلسطين

أكدت وزيرة خارجية أندونيسيا ريتنو مرسودي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، موقف بلادها الداعم لدولة فلسطين في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها .

وبحث الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس - نتائج حوار حركتي "حماس" و"فتح"، لإنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات كما أعلن عنها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن نتائج الانتخابات الأمريكية وأثرها على القضية الفلسطينية.

من جانبها، دعت وزير الخارجية أندونيسيا المالكي لزيارة بلادها في أي وقت، مؤكدة استعداد بلادها للتعاون مع دولة فلسطين في الأمم المتحدة وبقية المحافل الإقليمية والدولية.