اقتراح بإلغاء الرقم 10 تكريما لمارادونا

اقترح أندريه فيلاس بواس مدرب مارسيليا، أن يقوم الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، بإلغاء القميص رقم 10 من فرق كرة قدم، تكريما لدييجو مارادونا بعد وفاة بطل الأرجنتين عن عمر يناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية.

ويعتبر مارادونا أحد أعظم اللاعبين فى كل العصور، وأصبح مرادفا للقميص رقم 10، الذى ارتداه عندما فاز بكأس العالم مع الأرجنتين فى عام 1986، كما ارتدى القميص خلال فتراته مع نابولى وبرشلونة وبوكا جونيورز.

وفى معرض تكريمه لأسطورة كرة القدم، قال مدرب مرسيليا فيلاس بواس، إن اعتزال القميص سيكون أفضل طريقة لتكريمه، وقال بعد فوز فريقه بـ 2 ــ0 على بورتو فى دورى أبطال أوروبا.

وقال: «مارادونا نعم إنها أخبار صعبة، أود أن يلغى الفيفا القميص رقم 10 فى جميع المسابقات، لجميع الفرق، وسيكون ذلك أفضل تحية يمكن أن نقدمها له، لأنه خسارة لا تصدق لعالم كرة القدم».