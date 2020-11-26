 لاهاي ترفض النظر في سيناريوهات بديلة لكارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا - بوابة الشروق
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لاهاي ترفض النظر في سيناريوهات بديلة لكارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

الطائرة الماليزية
الطائرة الماليزية
رويترز
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:24 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:24 ص

رفضت محكمة لاهاي اليوم طلب الدفاع عن المواطن الروسي أوليغ بولاتوف المتهم في قضية تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا، إجراء تحقيق في فرضيات بديلة للكارثة.

وقال رئيس هيئة القضاء هيندريك ستينهيس أن المحكمة قررت "عدم إصدار توجيهات بشأن إجراء تحقيق لاحق في السيناريوهات البديلة".

وأوضح أن هناك أسبابا عدة تبرر اتخاذ هذا القرار، وأولها أنه سيتعين على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت الأحداث تتطور وفقا للسيناريو الرئيس المقدم من قبل الادعاء، وفي حال عدم إثبات ذلك صحة الفرضية الأساسية فإن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى تبرئة المتهم.

كما ذكّر رئيس هيئة القضاة بأن لحق الدفاع حدودا، فيما يتوجب على المحكمة أن تبت في القضية ضمن إطار زمني معقول.

كما لفت ستينهيس إلى أن الملف يتضمن مواد ذات علاقة مع فرضيات بديلة، بما في ذلك إفادات شهود قالوا إنهم رأوا في السماء طائرات حربية، مضيفا: "بطبيعة الحال ستأخذ المحكمة هذه المواد بعين الاعتبار لدى إصدارها قرارا نهائيا".

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