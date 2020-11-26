رواندا تسعى لجمع 15 مليون دولار لضمان الحصول المبكر على لقاحات كورونا

ذكر وزير مالية رواندا اوزيل نداجيجيمانا أن البلاد تعتزم جمع 15 مليون دولار لدفعتها الأولى من لقاحات فيروس كورونا عندما تصبح متاحة في السوق.



وسوف تستهدف الدولة 30% من السكان بدءا بالجماعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بما في ذلك الأشخاص فوق الـ65 عامًا والعاملين في خطوط الدفاع الأولى بقطاع الصحة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال نداجيجيمانا في العاصمة كيجالي: "رواندا هي جزء من إطار عمل كوفاكس، وهي الآلية الدولية لضمان التوزيع العاجل للقاحات ، وأن الترتيبات جارية حيث سوف يتم المساهمة ببعض الأموال وسوف تتكفل الحكومة بالبقية".



وطبقت الدولة الواقعة بشرق أفريقيا أحد أكثر إغلاقات كوفيد-19 صرامة في القارة في مارس وسجلت حتى الآن 5779 إصابة و47 وفاة.