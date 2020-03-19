حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل تتجاوز الألف للمرة الأولى منذ أسابيع

تجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في إسرائيل حاجز الألف، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، تسجيل 1069 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتم تسجيل مثل هذا المستوى من الإصابات منذ 21 أكتوبر، عندما تم تسجيل 1172 إصابة.

وتزامن ارتفاع عدد الإصابات مع ارتفاع عدد الاختبارات. وتم إجراء نحو 60 ألف اختبار في اليوم الماضي، بينما استقرت نسبة الاختبارات الإيجابية عند 8ر1%، وهي نفس النسبة للأيام السابقة.

وكانت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة.

ولكن مع تخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر. وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.