 إيطاليا تعتزم زيادة العجز المالي خلال الشهور الأولى من العام المقبل - بوابة الشروق
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إيطاليا تعتزم زيادة العجز المالي خلال الشهور الأولى من العام المقبل

علم إيطاليا
علم إيطاليا
روما - د ب أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:01 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:01 ص

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري في بيان وزعته الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيطالية تعتزم طلب السماح بزيادة معدل العجز في الميزانية خلال الشهور الأولى من العام المقبل.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تدرك أنه يجب اتخاذ إجراءات لمساعدة الشركات التي تضررت من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي يجب توفير التمويل اللازم لهذه الإجراءات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية القول إن الحكومة حددت بالإضافة إلى ذلك زيادة إضافية في العجز خلال الشهور الأولى من العام المقبل.

كانت إيطاليا، ذكرت يوم 23 نوفمبر الحالي أنها تتوقع وصول عجز الميزانية بنهاية العام الحالي إلى 4ر10% من إجمالي الناتج المحلي.


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