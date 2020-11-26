 تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر بالمحافظات التي تشهد طقسا مضطربا - بوابة الشروق
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تعليق الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر بالمحافظات التي تشهد طقسا مضطربا

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:23 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:23 ص

أعلنت جامعة الأزهر تأجيل الدراسة غدا الخميس بكليات الجامعة في المحافظات التي تم تعليق الدراسة بها من قبل المحافظين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن قرار تعليق الدراسة، جاء طبقا لما قرره اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار البيان إلى قرار تعليق الدراسة لا يشمل الكليات التي بها امتحانات أو مناقشات علمية، مضيفًا أن المحاضرات الإلكترونية ستجري غدا من خلال المنصات التعليمية طبقا لجداول المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.

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