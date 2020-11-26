ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في سورية

ارتفع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في سورية اليوم بشكل لافت عن الأيام السابقة.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الأربعاء تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تسجيل 6 وفيات من الحالات المصابة المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 391".

وأضاف البيان "تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 7459، وتسجيل شفاء 58 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3271".

وسجل مخبر الترصد الوبائي شمال غرب سورية والتابع لوحدة تنسيق الدعم يوم أمس 200 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غرب سورية ليصل عدد الحالات الإجمالي للإصابات إلى 14698 إصابة تعافى منها 6049 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 134 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس بعد تسجيل حالة وفاة وحيدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة قسد شمال وشرق سوريا الجديدة 6787 حالة منها 185 حالة وفاة و984 حالة شفاء.