الأكاديمية الوطنية تنظم ندوة ثقافية لمناقشة كتاب «ماذا حدث للمصريين؟»

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، ندوة ثقافية لمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور، محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، وذلك في ضوء أنشطة البرنامج وحرص الأكاديمية على تنمية الوعي الثقافي للمتدربين وتبادل وجهات النظر فيما بينهم.

ودارت الندوة حول تحليل ومناقشة كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" للمفكر الكبير، جلال أمين الذي يحلل فيه ما حدث من تغيرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف الثاني من القرن الماضي عبر أسلوب ساخر جذاب، وتناولت الندوة نبذة تعريفية عن مؤلف الكتاب، وفتح جلسة حوارية عن آراء متدربي البرنامج وما استفادوا وتوصلوا إليه من قرائتهم لهذا الكتاب.

بالإضافة إلى طرح المتدربون عددًا من الأسئلة على، الدكتور محمد صابر، لإيضاح بعض النقاط والقضايا التي تناولها الكتاب، كما تم تقديم أوراق بحثية عن محاور الكتاب ورؤياهم في ختام الندوة.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذو كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتم تخريج ١٩٠ متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وتخريج ٧٩ متدربا في الدفعة الثانية في شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وقد بدأت الدفعة الثالثة في ٧ نوفمبر الحالي وعددهم ٦٥ متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى ٩ أشهر تدريب نظري، و٣ أشهر تدريب ميداني.