أمريكا تتبرع بـ100 جهاز تنفس صناعي لأفغانستان لمواجهة كورونا

تبرعت الولايات المتحدة بـ 100 جهاز تنفس صناعي لمساعدة أفغانستان في مكافحتها ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تسلم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أجهزة التنفس الصناعي إلى المستشفيات في الأقاليم الأفغانية الأكثر تضررًا من الوباء.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها ليدعم مكافحة أفغانستان العاجلة للوباء.

وأشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن أجهزة التنفس هي صناعة أمريكية وتعكس أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتصميم الطبي، مشيدة بالجهاز لصغر حجمه وسهولة نقله.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمل في أن تمكّن الآلات أفغانستان من علاج مصابي (كوفيد-19) بشكل أكثر فعالية، في إطار المساعدة التقنية والإنسانية الإضافية والتدريب الذي تموله الولايات المتحدة.

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن كثب مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الآخرى ذات الصلة في أفغانستان للمساعدة في توصيل أجهزة التنفس الصناعي ونقلها ووضعها في مرافق رعاية صحية في جميع أنحاء البلاد.

وفي الأسابيع المقبلة، من المقرر أن تمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريب العاملين في القطاع الصحي لبناء مزيد من القدرات في مجال رعاية أجهزة التنفس الصناعي.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في كابول السفير روس ويلسون: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب أفغانستان في حربها ضد فيروس كورونا الذي يشكل تهديدًا صحيًا عالميًا غير مسبوق".

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن أمله في أن تساعد أجهزة التنفس الصناعي الأمريكية المرضى الأفغان الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية.